Técnico Jair Ventura chega a Brasília e assume o comando do Juventude

O novo treinador comandará a equipe já no próximo final de semana diante do São Paulo, no Estádio Mané Garrincha. Ele chega para substituir o técnico Roger Machado, que foi para o Inter

18/07/2024 - 14h49min