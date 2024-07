Roger Machado não é daqueles treinadores de perfil explosivo ou de alterar o tom de voz nas entrevistas coletivas. A passagem dele pelo Juventude durou 187 dias. Ele deixa a equipe alviverde com um modelo de jogo bem definido, com o time classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e com a equipe fora de perigo de entrar na zona do rebaixamento na Série A.