A Era Thiago Gomes no Caxias começou oficialmente às 13h32min desta quarta-feira (3). O treinador foi apresentado pela direção no Salão Nobre do Estádio Centenário para comandar o time nas últimas 10 rodadas da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O clube está na vice-lanterna da competição, com apenas seis pontos.