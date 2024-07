O Caxias tenta uma virada de chave no Campeonato Brasileiro da Série C a partir da chegada do técnico Thiago Gomes. O novo comandante grená será apresentado nesta quarta-feira (3) no Estádio Centenário e terá cinco dias para montar o time para a partida com o Remo. O confronto com os paraenses, válido pela 12ª rodada, ocorre na segunda-feira (8), em Caxias do Sul.