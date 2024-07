O que o torcedor do Caxias mais queria em 2024 era curtir a volta do clube ao Campeonato Brasileiro da Série C depois de quase nove anos de sofrimento. Mas a participação grená na competição tem dado muita dor de cabeça à torcida. O time não consegue engrenar no campeonato e, depois de nove rodadas, ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas seis pontos. Um aproveitamento de 22%.