O Caxias agendou para a próxima quarta-feira (3) a apresentação do seu novo treinador. Thiago Gomes, de 40 anos, assumirá o comando do time grená a partir do jogo contra o Remo, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico está em viagem de volta para o Brasil, após um período na Coreia do Sul.