Conheça os números e o perfil de Thiago Gomes, novo técnico do Caxias

A crise se instalou no Estádio Centenário. O remédio encontrado pela direção do Caxias para evitar o retorno imediato à Série D do Brasileiro foi trocar a comissão técnica. Argel Fuchs dará lugar a Thiago Gomes na casamata a partir do jogo com o Remo, na segunda-feira (8). Uma mudança clara de perfil para fazer com que o time reaja na competição nacional. Nas palavras do presidente Mario Werlang, o Grená queria um técnico agregador, com conhecimento em disputas de Série C e com futebol moderno.