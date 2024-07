Após a saída do técnico Roger Machado, o Juventude foi em busca de um novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O nome contratado pelo clube é o de Jair Ventura. O profissional retorna ao Estádio Alfredo Jaconi após dois anos e chega com os auxiliares Antonio Macedo e Emílio Faro. No fim da tarde desta quarta-feira (17), o clube confirmou a contratação do técnico em nota.