Confirmado Notícia

Após 35 jogos, Roger Machado não é mais técnico do Juventude

Técnico realizou na terça-feira o seu último jogo no comando do time da Serra. Ele se despede do Jaconi após eliminar o Inter na Copa do Brasil. Profissional recebeu proposta para treinar o Colorado

17/07/2024 - 10h54min Atualizada em 17/07/2024 - 11h01min