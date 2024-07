Matias Arezo, que desembarca nesta terça-feira (16) em Porto Alegre para ser o novo centroavante do Grêmio, tem um treinador particular para auxiliar no desenvolvimento do seu futebol. A curiosidade é que este profissional conhece o futebol gaúcho. Ismael Espiga, 45 anos, jogou no Juventude em 2010 e 2011.