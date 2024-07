O torcedor gremista ainda precisará de paciência para conhecer a nova versão do Grêmio que surgirá após os movimentos na janela de transferências de julho. Das três contratações anunciadas, só uma delas viajou na noite da última segunda-feira (15) com a delegação que enfrentará o São Paulo nesta quarta-feira (17), às 20h, no Morumbi.