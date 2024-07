Depois de garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta o foco novamente para o Brasileirão. Com uma programação diferente do que é feito costumeiramente, o elenco se reapresentou no CT Luiz Carvalho na tarde desta segunda-feira (15) e, no final da noite, inicia viagem à capital paulista, onde enfrentará o São Paulo na próxima quarta (17), às 20h, no Morumbi.