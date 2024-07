Liberação de documentos no Chile adia apresentação de Aravena no Grêmio

Diferente do meia Miguel Monsalve, que já está em Porto Alegre, o atacante Alexander Aravena teve a apresentação no CT Luiz Carvalho adiada. Ambos foram anunciados como reforços gremistas neste fim de semana, mas o chileno ainda tinha documentações pendentes em seu país natal. Por isso, foi liberado para resolver os trâmites nesta segunda-feira (15) antes de viajar ao Brasil. O desembarque se dará na terça, por Florianópolis, onde será buscado por um motorista do clube gaúcho.