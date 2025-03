"O Grêmio não fala mais de arbitragem", diz vice de futebol após a classificação à final do Gauchão

Alexandre Rossato conversou com a imprensa logo após a coletiva do técnico Quinteros.

Vice de futebol do Grêmio , Alexandre Rossato concedeu entrevista coletiva após a classificação à final do Gauchão . O dirigente afirmou que o clube não irá mais falar sobre os problemas relacionados ao apito.

Polêmicas de arbitragem no Gauchão 2025

A FGF anunciou, na terça-feira (25), que o árbitro de vídeo para fase decisiva do Campeonato Gaúcho seria de fora do Rio Grande do Sul, visto as polêmicas recentes.