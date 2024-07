Grêmio vence o Operário-PR e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

O Grêmio conseguiu um respiro em meio à situação delicada no Brasileirão. Neste domingo (14), o Tricolor não deu chances para a zebra e venceu o Operário por 3 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. Pavon, Soteldo e Gustavo Nunes marcaram os gols da classificação gremista no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Além de colocar mais R$ 3,5 milhões na conta do clube, avançar às oitavas de final também ajuda a remobilizar o clube para escapar da situação complicada na Série A.