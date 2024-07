No papel Notícia

Com Soteldo e Galdino no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o Operário-PR

Equipes se enfrentam a partir das 11h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Tricolor conquista a classificação com uma vitória simples

14/07/2024 - 10h13min Atualizada em 14/07/2024 - 10h14min