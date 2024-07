O venezuelano Soteldo começou como titular do Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Operário-PR, neste domingo (14), e foi importante para a classificação na Copa do Brasil — com direito a uma assistência no segundo gol. No final do jogo, o ponta falou sobre a polêmica pelo atraso no retorno da reapresentação ao clube depois da Copa América.