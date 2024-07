foco no tricolor de aço Notícia

Em Salvador, Juventude realiza primeiro treino antes de enfrentar o Bahia

Técnico Roger Machado comandou a atividade no Centro de Treinamentos do Vitória. Alviverde entra em campo na próxima quinta-feira (4) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela Série A do Brasileiro. Papo ainda não venceu fora de casa na competição

02/07/2024 - 14h18min