Com promoção para sócios, Juventude divulga valores de ingressos para jogo contra o Grêmio

Equipes se enfrentam no estádio Alfredo Jaconi no domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bilhetes antecipados começaram a ser comercializados nesta terça-feira (2)

02/07/2024 - 13h56min Atualizada em 02/07/2024 - 15h58min