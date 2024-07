Ataque efetivo Notícia

Juventude fez gol em todos os jogos neste começo de Brasileirão

Alviverde já entrou em campo em 12 jogos do Campeonato Brasileiro e balançou as redes em todas as partidas. Porém, time ainda não venceu longe do Estádio Alfredo Jaconi neste começo de Série A

01/07/2024 - 16h15min