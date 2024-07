Time oscilou Notícia

"Enfrentamos um grande adversário", admite Roger após derrota do Juventude

Treinador alviverde enaltece os pontos que fizeram com que a equipe perdesse para o Fortaleza, no Castelão, na tarde de domingo (30). Técnico citou lance polêmico que mudou a história do jogo no primeiro tempo e disse que poupou Nenê e Alan Ruschel pela sequência desgastante de jogos

30/06/2024 - 19h38min Atualizada em 30/06/2024 - 19h50min