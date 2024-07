Juventude é derrotado pelo Fortaleza e segue sem vencer fora de casa

Não foi do Ceará que o Juventude trouxe sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Mesmo embalado pela vitória sobre o Flamengo, a equipe de Roger Machado oscilou em campo e não foi páreo para o Fortaleza na tarde de domingo (30), no Castelão, pela 13ª rodada. Derrota por 2 a 1 em jogo polêmico pela marcação de um pênalti duvidoso de Caíque em Breno Lopes, no primeiro tempo, quando o Verdão era melhor em campo.