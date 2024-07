Depois de derrubar o líder do Brasileirão, o Flamengo, na partida passada, o Juventude volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (30). E o desafio da equipe de Roger Machado é encarar um embalado Fortaleza, que também derrotou um gigante na rodada anterior da competição. O time de Juan Pablo Vojvoda goleou o Palmeiras por 3 a 0, no Castelão, no meio de semana.