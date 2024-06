Se fosse uma corrida de Fórmula 1, o Fortaleza estaria vendo o Juventude no espelho retrovisor. O Alviverde da Serra vem embalado, encurtando os espaços e esperando o momento para ultrapassar o time da frente. Apenas um ponto separa os dois antes do começo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário tem 17 pontos, na 11ª colocação.