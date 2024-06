O Caxias está há três rodadas sem vencer dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. E o time de Argel Fuchs fará o primeiro de uma série de três jogos fora de casa pela competição. No domingo (23), a equipe encara o Volta Redonda, a partir das 19h, no estádio Raulino de Oliveira. O confronto é válido pela 10ª rodada, mas o Grená tem três jogos a menos a cumprir na tabela, devido à enchente no Rio Grande do Sul no mês de maio.