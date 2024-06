divisor de águas Notícia

"Esses três jogos vão definir o que a gente vai buscar na competição", aponta goleiro do Caxias

Titular do gol grená, Zé Carlos admite necessidade do clube buscar pontos nas próximas partidas fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Time está há três rodadas sem vencer na competição

20/06/2024 - 14h56min Atualizada em 20/06/2024 - 15h19min