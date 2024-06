Nesta quarta-feira (19), o Departamento Médico do Caxias confirmou uma ausência importante para o time do técnico Argel nos próximos jogos da equipe na Série C do Brasileiro. Com lesão muscular na coxa, o lateral-direito Marcelo irá desfalcar a equipe por pelo menos duas semanas. Com isso, o atleta perderá a sequência de três desafios do clube longe do Estádio Centenário.