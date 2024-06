O Caxias apresentou na manhã desta quarta-feira (19) o quinto reforço para a disputa da Série C de 2024. E o lateral-direito Yuri Ferraz chega em boa hora para agregar ao elenco, uma vez que o técnico Argel não tinha jogadores da posição à disposição para escalar o time que encara o Volta Redonda, no domingo (23), no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada da competição nacional.