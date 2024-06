Caxias do Sul está fazendo bem ao técnico Argel. Ambientado com o clube, com a cidade e tendo a proximidade com a casa onde reside a família, em Porto Alegre, o treinador de 49 anos revelou após a partida diante da Feroviária, no domingo, que planeja ficar por mais dois ou três anos no Estádio Centenário. O contrato com o Grená vai até o fim da Série C 2024.