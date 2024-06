O Caxias não venceu a Ferroviária no domingo, mas o novo esquema tático da equipe convenceu o técnico Argel de que esse é o caminho para a sequência de Série C do Brasileiro. O treinador abriu mão da formação com três volantes e, para tentar derrubar o favoritismo da invicta equipe paulista, colocou o atacante Gabriel Silva no time. O resultado acabou sendo um empate sem gols no Centenário.