No dia 28 de maio, o Caxias anunciou que por uma decisão pessoal, o diretor-executivo do futebol do clube, Newton Drummond deixava o cargo. "Chumbinho", como era conhecido, se despediu após a partida com o Figueirense, que terminou com vitória grená, no dia 2 de junho. Desde então, o clube avalia nomes para definir o substituto, mas a dificuldade financeira é um empecilho para que a pasta seja preenchida.