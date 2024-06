O Caxias teve mais oportunidades que a Ferroviária-SP, mas não conseguiu balançar as redes diante de um adversário que ainda não perdeu na competição. O Grená ficou no 0 a 0 na partida que começou com uma hora de atraso. Devido ao grande volume de chuva acumulado no gramado do Estádio Centenário, o árbitro esperou uma hora além do previsto para começar. Para o técnico Argel Fuchs, o time merecia a vitória pela produção em campo.