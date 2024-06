A preocupação no estádio Antônio David Farina, no momento, não é pelos resultados do Veranópolis dentro de campo, pela Divisão de Acesso. Todas atenções estão voltadas à situação do técnico Paulo Henrique Marques. O treinador de 59 anos está internado desde sexta-feira tratando de uma bactéria que chegou ao cérebro.