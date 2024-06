No duelo que marcou a abertura do returno do Grupo A da Divisão de Acesso, o Brasil-Far surpreendeu o Veranópolis no Estádio Antônio David Farina e venceu por 2 a 1. O gol da vitória rubro-verde foi marcado nos acréscimos da segunda etapa, quando a equipe visitante tinha um atleta a menos em campo.