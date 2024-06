Jogando no gramado encharcado do Estádio Centenário em função da chuva, o Caxias não conseguiu reencontrar a vitória e empatou com a Ferroviária em 0 a 0, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado do confronto, que começou com uma hora de atraso devido às condições do gramado, deixou a equipe do técnico Argel Fuchs na 16ª colocação, com seis pontos na tabela.