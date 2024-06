O empate do Caxias com a Ferroviária na noite de domingo não agradou alguns torcedores do Caxias. Quase 900 compareceram na noite chuvosa no Estádio Centenário e viram a equipe ficar no empate sem gols com a Ferroviária pela nona rodada da Série C. A equipe paulista segue invicta na competição, enquanto o Grená foi para o terceiro jogo sem vitória.