Depois de improvisar nas duas laterais do time no empate com a Ferroviária, o técnico Argel ganhará opções para o time do Caxias para a partida de domingo (23). O Grená visita o Volta Redonda, a partir das 19h, e são esperadas as voltas de Matheus Mendes e Dirceu, que estavam lesionados. Dois jogadores ainda poderão fazer sua estreia. O lateral-direito Yuri Ferraz, último reforço anunciado pelo clube, subsituirá Marcelo, que está suspenso e lesionado. Já o atacante paraguaio Pablo Borja tem chances de ficar à disposição depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo.