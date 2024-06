O elenco do Caxias foi colocado à prova na partida com a Ferroviária, no fim de semana. Sem laterias à disposição para o confronto, Argel improvisou o volante Geilson na direita, e o zagueiro Lucas Ryan no lado esquerdo do campo. A torcida pede reforços. E a direção enaltece que não fará loucuras que ultrapassem o orçamento do clube. Mas o gerente de futebol, João Corrêa, admitiu que um zagueiro e um centroavante são o alvo do clube no mercado.