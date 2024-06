O grupo de jogadores do Caxias retorno às atividades na tarde desta terça-feira (18). O time não vence há três partidas na Série C 2024 e precisa de recuperação urgente, uma vez que os resultados da rodada derrubaram o Grená para a zona de rebaixamento. A equipe de Argel está em 17º lugar na tabela, com seis pontos.