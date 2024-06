A chuva atrapalhou o treino do Caxias previsto para antes do embarque para o Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira (21), os atletas tiveram que fazer apenas um trabalho na academia do clube. Porém, como a delegação não conseguiu decolar no aeroporto Hugo Cantergiani no começo da tarde, por conta da neblina, uma novidade atividade foi marcado no período da tarde, no Estádio Centenário.