A vitória diante do Figueirense, por 2 a 1, no Estádio Centenário, tirou um peso sobre o elenco após 35 dias sem jogos oficiais. O Caxias ainda não havia vencido na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar do longo tempo sem jogos, em razão dos estrados causados pela chuva no Rio Grande do Sul, a equipe mostrou um bom futebol, principalmente no primeiro tempo. Após o jogo, o vice de futebol Paulo Cesar Santos enalteceu a vitória frente ao torcedor na tarde de domingo. Mais de quatro mil torcedores estiveram no Centenário.