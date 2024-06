A atuação do Caxias agradou ao técnico Argel Fuchs na retomada de jogos do time após a paralisação das partidas dos times gaúchos na Série C. Depois de 35 dias sem jogos oficiais, o Grená venceu a primeira na competição nacional. A equipe derrotou o Figueirense pelo placar de 2 a 1, no Estádio Centenário, com gols de Marcelo e Tomas Bastos. Para o treinador, o time convenceu em campo.