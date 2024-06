O Caxias fez a alegria do torcedor no reencontro do time com o futebol, após a parada de 35 dias pelas enchentes no Estado. Além disso, o Grená fez um “acerto de contas” com o Figueirense, rival na disputa da vaga à Série A, na Segunda Divisão de 2001 e venceu por 2 a 1. A página triste foi a pancadaria generalizada entre torcedores após o intervalo.