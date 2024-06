Mais uma vez um jogo entre Caxias e Figueirense ficará marcado por atos extracampos de torcedores. Dessa vez, neste domingo (2), o reencontro entre os clubes, 23 anos depois do episódio de invasão no Estádio Orlando Scarpelli, integrantes das duas torcidas se enfrentaram em uma verdadeira pancadaria nas arquibancadas do Estádio Centenário. O árbitro Lucas Casagrande, do Paraná, relatou os episódios na súmula.