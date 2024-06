6 a 2 Notícia

No retorno às quadras pela Série Ouro, Caxias do Sul Futsal é derrotado no Enxutão

Equipe caxiense foi goleada no primeiro jogo após as enchentes no Rio Grande do Sul. Na próxima rodada, o time do técnico Jorginho encara a ACBF, em Carlos Barbosa

24/06/2024 - 17h28min Atualizada em 24/06/2024 - 17h38min