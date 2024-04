Caxias do Sul recebe mais uma edição da Eco Race, a maior corrida de obstáculos da Serra Gaúcha. Ela será realizada no dia 5 de maio. Desta vez, a prova Desafio Extreme, realizada pela Tríade Eventos Esportivos em parceria com o Sesc Caxias do Sul, acontece na Fazenda Parque Vila Oliva (Estr. Mun. Geraldo Dagostini, 3807 - Oliva).