A terceira etapa do Circuito Sesc de Corridas aconteceu, neste domingo (25), em Caxias do Sul. O evento teve muita corrida, Festa da Uva e até pedido de casamento. A prova reuniu mais 700 atletas inscritos. Os percursos na categoria infantil foram de 1km e 2km. Já os trajetos de 3km, 5km e 10km foram para os adultos nos naipes masculino e feminino, e também foram disputados os 10km por pessoas com deficiência visual. A prova fez parte da programação da Festa da Uva, que apoia o evento.