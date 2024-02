No próximo domingo (25), acontece a etapa de Caxias do Sul do Circuito Sesc de Corridas. O evento será no Parque da Festa da Uva com Acesso pelo Portão do Estacionamento Principal, na Rua Ludovico Cavinato. Mais de 700 atletas de 21 cidades são aguardados para participar do evento neste ano.