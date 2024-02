Os interessados em participar da terceira etapa do Circuito Sesc de Corridas 2024, que acontecerá no dia 25 de fevereiro, em Caxias do Sul, já podem se inscrever pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas. Como parte da programação da Festa da Uva, que apoia o evento esportivo, a prova acontecerá a partir das 7h30min, no Parque da Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1431).