Os números de Fábio Matias no comando do Juventude

Técnico Fábio Matias está no comando do Juventude desde a reta final do Brasileirão.

O Juventude, sob o comando de Fábio Matias, conseguiu o objetivo de permanência na Série A do Brasileirão. Além disso, conseguiu a classificação para as semifinais do Gauchão. Entretanto, a eliminação para o Maringá, na primeira fase da Copa do Brasil, gerou novamente uma desconfiança no nome do treinador, que chegou contestado no ano passado.